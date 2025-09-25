ЗАРЕЖДАНЕ...
Вижте къде днес няма да има ток във Варненска област
На 25.09.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Звездица - ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 32140, В И К - ВАРНА ООД (помпена станция Звездица).
На 25.09.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Долище – централна и югозападна част на селото, електрозахранени от ТП 1.
В периода 24.09.2025 г. - 26.09.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Петров дол.
На 25.09.2025 г., от 9:00 ч. до 12:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Девня – кв. Повеляново – БКТП Сембодиа и БКТП Логикорп.
На 25.09.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Брестак.
На 25.09.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Брестак , с. Метличина.
В периода 25.09.2025 г. - 26.09.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Ветрино – МТП Глобул , ТП МВР , ТП Веро.
В периода 25.09.2025 г. - 26.09.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Ветрино.
На 25.09.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - м-ст Изгрев, клиентите, електрозахранени от ТП 1982.
В периода 25.09.2025 г. - 26.09.2025 г., от 15:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - улиците: Пенчо Славейков, Велес, Щип, Васил Априлов, Екатерина Симитчиева, Гаврил Кръстевич, Сливница, Отец Паисий, Д-р Петър Берон, Скопие.
На 25.09.2025 г., от 9:00 ч. до 10:00 ч., от 15:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - улиците: Патриарх Евтимий, Дунавски лебед, Български орел, Петко Ю.Тодоров, Овчо поле, Осми март, Сливница, Константин Величков, част от м-ст Изгрев.
В периода 23.09.2025 г. - 26.09.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Провадия – вилна зона Шашкъните.
В периода 23.09.2025 г. - 25.09.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Китен.
В периода 23.09.2025 г. - 25.09.2025 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 14:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Блъсково с. Градинарово, с. Черноок, с. Славейково.
На 25.09.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Лопушна, с. Медовец.
На 25.09.2025 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 12:00 ч. до 16:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Боряна, с. Сладка вода, с. Камен дял, с. Партизани, с. Арковна и в района на ТП Кариера.
На 25.09.2025 г., от 9:30 ч. до 16:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. КАЗАШКА РЕКА Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути.
На 25.09.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. ИГНАТИЕВО; ул. ЖЕЧКА КАРАМФИЛОВА, ПЛИСКА, ГРАФ ИГНАТИЕВ, СЛАВИ ДОЙЧЕВ, МИР, ГЕОРГИ ПЕТЛЕШЕВ, МИТКО ПАЛАУЗОВ, ВИХРЕН, КАП.ПЕТКО ВОЙВОДА, КИТКА, ДОБРУДЖА, ГРОЗДЬО ЖЕЛЕВ, ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК, МИХАИЛ ИВАНОВ Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути.
На 25.09.2025 г., от 9:30 ч. до 16:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. ДОЛНИ ЧИФЛИК; ул. ДЕТЕЛИНА, ЕДЕЛВАЙС, ДЕМОКРАЦИЯ Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути.
На 25.09.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - м-ст Свети Никола, м-ст Бриз, м-ст Бриз Юг, м-ст Ваялар, ул. Арх. К. Яръмов, ул. Арх. Камен Горанов, ул. Арх. Торос Тороманян, ул. Арх. Стефан Венедикт Попов, ул. Д-р Стефан Титев, ул. Д-р Василаки Пападопулу, ул. Д-р Янаки Богданов и част от бул. Княз Борис I.
В периода 25.09.2025 г. - 26.09.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Манастир – ТП 37 Хижа Ловката.
На 25.09.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Езерово и прилежащите вилни и промишлени зони, фирмите: КЛИМАМАРКЕТ ЕФЕНДУЛОВ ЕООД, М СТРОЙ ООД, САНРАЙС ООД, ЕТ СЪН ВИНТИДЖ ПЕТЬО БОШНАКОВ, ППЗК ЗОРА.
На 25.09.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Белослав – кв. Белопал, кв. Акации, с. Страшимирово и прилежащите им вилни и промишлени зони.
На 25.09.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - м-ст Изгрев - клиентите, електрозахранени от ТП 1730.
