Вижте къде днес няма да има ток във Варненска област
На 30.09.2025 г. в периода 8:00 ч. до 10:30 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на: с. Ветрино.
На 30.09.2025 г. в периода 8:00 ч. до 17:00 ч. поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Златина – ВП Златина, гр. Провадия – ТП Сервиз - Разсадник, с. Ветрино – ТП МВР, ТП Веро , МТП Глобул.
На 30.09.2025 г. в периода 8:30 ч. до 15:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Припек - вилна зона Кизелгур, Асфалтова база Припек. фирмите: АВТОМАГИСТРАЛИ ЧЕРНО МОРЕ АД, КАОЛИН ЕАД.
На 30.09.2025 г. в периода 8:30 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Приселци - местност Комлука, електрозахранени от ТП 15.
От 30.09.2025 г. до 02.10.2025 г. в периода 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:00 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Блъсково с. Градинарово, с. Черноок, с. Славейково.
От 30.09.2025 г. до 02.10.2025 г. в периода 9:00 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с.Китен.
На 30.09.2025 г. в периода 9:00 ч. до 16:00 ч. поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на: гр. ВАРНА; ул. Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ, ЗВЕЗДА, ОГОСТА. Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути.
На 30.09.2025 г. в периода 9:00 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Манастир – ТП 37 Хижа Ловката.
На 30.09.2025 г. в периода 9:30 ч. до 16:00 ч. поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на: с. КАЗАШКА РЕКА. Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути.
На 30.09.2025 г. п периода 9:30 ч. до 16:00 ч. поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на: гр. ДОЛНИ ЧИФЛИК; ул. ПИРИН, РОДОПИ, ОПЪЛЧЕНСКА, БЕЛАСИЦА. Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути.
