На 15.01.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Житница.На 15.01.2026 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Провадия – Южна промишлена зона, с. Житница, с. Падина.В периода 15.01.2026 г. - 16.01.2026 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Гроздьово – ТП 12 Бункера.В периода 15.01.2026 г. - 16.01.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Бозвелийско, с. Житница, с. Бързица.На 15.01.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Страшимирово, промишлена зона на с. Езерово, гр. Белослав – кв. Белопал, фирмите: БУЛМАК и ЕНЕРГОРЕМОНТ, КОСМЕТИКПАК ООД, ПИЕЛКОМ 300 ЕООД, ТРАНСИНС ИНДЪСТРИ АД , ГАЗТРЕЙД АД, БЕЛФЕРИ ЕООД, ПАМИ 2010 ЕООД, ЕТ ТИХОМИР ВВ - ВАСИЛ ВАСИЛЕВ, стъкларско училище-ПГ СВ.ДИМИТЪР СОЛУНСКИ, хлорна станция на ТЕЦ Варна, фирма ТЕЦ Варна- собствени нужди.На 15.01.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Езерово и прилежащите промишлени и вилни зони.В периода 15.01.2026 г. - 16.01.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - кв. Виница, м-ст Акчелар, м-ст Варна Йолу, м-ст Голяма могила, м-ст Каракаш, м-ст Горна Трака, м-ст Руските окопи, м-ст Коджа тепе, м-ст Траката, м-ст Узун келеме, м-ст Фатрико дере, ул. Безмер, ул. Григор Вачков, ул. Иван Пожарски, ул. Климент Денчев, ул. Константин Петкович, ул. Манол Лазаров, ул. Св. Параскева, ул. Свети Мина, ул. Цар Борис III и част от бул. 8-ми Приморски полк.На 15.01.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - м-ст Панорама.