От 03.11.2025 г. до 07.11.2025 г. В периода 8:30 ч. до 17:00 ч Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Водица. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.От 03.11.2025 г. до 05.11.2025 г. В периода 8:30 ч. до 17:00 ч. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Дюлино.От 03.11.2025 г. до 07.11.2025 г. В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Провадия – вилна зона Шашкъните.От 03.11.2025 г. до 07.11.2025 г. В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Неново - клиентите, електрозахранени от ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.От 03.11.2025 г. до 07.11.2025 г. В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. Поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на: с. Боряна, с. Сладка вода, с. Камен дял, с. Партизани, с. Арковна, с. Лопушна, с. Медовец, с. Поляците и в района на ТП Кариера Партизани.От 03.11.2025 г. до 07.11.2025 г. В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 3.От 03.11.2025 г. до 07.11.2025 г. В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Дъбравино.Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.От 03.11.2025 г. до 07.11.2025 г. В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Петров дол. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.На 05.11.2025 г. В периода 8:00 ч. до 17:00 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Доброплодно.На 05.11.2025 г. В периода 8:00 ч. до 17:00 ч. Поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Добротич – МТП 3, с. Доброплодно – МТП 5 Язовир, МТТ БТК, МТП 1.На 05.11.2025 г. В периода 8:00 ч. до 17:00 ч. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Есеница, с. Изворник, с. Калоян, с. Кракра, с. Искър – ТП 4 , ТП 5 , ТП 7.На 05.11.2025 г. В периода 8:30 ч. до 17:00 ч. Поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Добротич.На 05.11.2025 г. В периода 8:30 ч. до 12:00 ч. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Варна - Западна промишлена зона - ул. Перла, южната част от м-ст Ментеше.На 05.11.2025 г. В периода 8:30 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Брестак - клиентите, електрозахранени от ТП 2.На 05.11.2025 г. В периода 8:30 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Николаевка – клиентите, електрозахранени от ТП 1.На 05.11.2025 г. В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на: с. Климентово, с. Кантарджиево, района около ВИ Кантарджиево, м-ст Перчемлията и част от ВЗ Кранево.На 05.11.2025 г. В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Куманово, М-ст Франгата, част от м-ст Кемер дере, част от м-ст Изгрев и Военно поделение Кичево, с. Долище, с. Орешак и попени станции около с. Орешак, , Помпена станция Батова.На 05.11.2025 г. В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. Поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на: гр. Провадия.На 05.11.2025 г. В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Баново.На 05.11.2025 г. В периода 9:00 ч. до 10:30 ч. и от 15:00 ч. до 16:30 ч. Поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на: с. Искър, с. Момчилово, с. Средно село, с. Ветрино.На 05.11.2025 г. В периода 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. Поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на: с. Рояк, с. Тутраканци, с. Чайка и гр. Провадия - ул. Христо Илиев Коев, ул. Теменуга и ул. Стефан Шиков.На 05.11.2025 г. В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Тутраканци - клиентите, електрозахранени от ТП 1, с. Бозвелийско.На 05.11.2025 г. В периода 13:30 ч. до 17:00 ч. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Варна - кв. Вл. Варненчик - бл. 55, бл.73, бул. Трети март 25, фирма Явор АД.