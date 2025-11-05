Вижте къде днес ще бъдат без ток във Варна и областта
От 03.11.2025 г. до 05.11.2025 г. В периода 8:30 ч. до 17:00 ч. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Дюлино.
От 03.11.2025 г. до 07.11.2025 г. В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Провадия – вилна зона Шашкъните.
От 03.11.2025 г. до 07.11.2025 г. В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Неново - клиентите, електрозахранени от ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.
От 03.11.2025 г. до 07.11.2025 г. В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. Поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на: с. Боряна, с. Сладка вода, с. Камен дял, с. Партизани, с. Арковна, с. Лопушна, с. Медовец, с. Поляците и в района на ТП Кариера Партизани.
От 03.11.2025 г. до 07.11.2025 г. В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 3.
От 03.11.2025 г. до 07.11.2025 г. В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Дъбравино.Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.
От 03.11.2025 г. до 07.11.2025 г. В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Петров дол. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.
На 05.11.2025 г. В периода 8:00 ч. до 17:00 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Доброплодно.
На 05.11.2025 г. В периода 8:00 ч. до 17:00 ч. Поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Добротич – МТП 3, с. Доброплодно – МТП 5 Язовир, МТТ БТК, МТП 1.
На 05.11.2025 г. В периода 8:00 ч. до 17:00 ч. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Есеница, с. Изворник, с. Калоян, с. Кракра, с. Искър – ТП 4 , ТП 5 , ТП 7.
На 05.11.2025 г. В периода 8:30 ч. до 17:00 ч. Поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Добротич.
На 05.11.2025 г. В периода 8:30 ч. до 12:00 ч. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Варна - Западна промишлена зона - ул. Перла, южната част от м-ст Ментеше.
На 05.11.2025 г. В периода 8:30 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Брестак - клиентите, електрозахранени от ТП 2.
На 05.11.2025 г. В периода 8:30 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Николаевка – клиентите, електрозахранени от ТП 1.
На 05.11.2025 г. В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на: с. Климентово, с. Кантарджиево, района около ВИ Кантарджиево, м-ст Перчемлията и част от ВЗ Кранево.
На 05.11.2025 г. В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Куманово, М-ст Франгата, част от м-ст Кемер дере, част от м-ст Изгрев и Военно поделение Кичево, с. Долище, с. Орешак и попени станции около с. Орешак, , Помпена станция Батова.
На 05.11.2025 г. В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. Поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на: гр. Провадия.
На 05.11.2025 г. В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Баново.
На 05.11.2025 г. В периода 9:00 ч. до 10:30 ч. и от 15:00 ч. до 16:30 ч. Поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на: с. Искър, с. Момчилово, с. Средно село, с. Ветрино.
На 05.11.2025 г. В периода 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. Поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на: с. Рояк, с. Тутраканци, с. Чайка и гр. Провадия - ул. Христо Илиев Коев, ул. Теменуга и ул. Стефан Шиков.
На 05.11.2025 г. В периода 9:00 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Тутраканци - клиентите, електрозахранени от ТП 1, с. Бозвелийско.
На 05.11.2025 г. В периода 13:30 ч. до 17:00 ч. Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Варна - кв. Вл. Варненчик - бл. 55, бл.73, бул. Трети март 25, фирма Явор АД.
