На 13.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Девня – ул. Капитан Петко, ул. Здравец, ул. Любен Каравелов, бул. Съединение, ул. Ангел Кънчев, ул. Просвета, ул. Албена, електрозахранени от ТП 11 и ТП 21.На 13.08.2025 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Девня.В периода 11.08.2025 г. - 15.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Петров дол. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.На 13.08.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна част от м-ст Дилбер чешма и м-ст Бялата чешма ТП 2018.На 13.08.2025 г., от 9:00 ч. до 14:00 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - кв. Аспарухово – ул. Дедеагач, ул. Злетово, ул. Иван Момчилов, ул. Камчия, ул. Кантона, ул. Костур, ул. Лерин, ул. Лонгоз, ул. Марагидик, ул. Места, ул. Найчо Цанов, ул. Св.Св.Кирил И Методий, ул. Сергей Румянцев, ул. Тунджа, ул. Янтра, ул. Нишава, ул. Моряшка, ул. Лайош Кошут, ул. Димчо Дебелянов, ул. Бабини Видини Кули, ул. Георги Велчев, ул. Кичево, ул. Маркови Кули, ул. Ропотамо, ул. Руен, ул. Чонгора, БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД, СМДЛ ЛАБОРЕКСПРЕС 2000 ООД, НЧ ПРОСВЕТА-1927.В периода 11.08.2025 г. - 15.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Момчилово. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.В периода 11.08.2025 г. - 15.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Невша. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.На 13.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Неофит Рилски– клиентите, електрозахранени от ТП 1 и ТП 3.На 13.08.2025 г., от 8:30 ч. до 10:30 ч., от 15:00 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Ветрино, гр. Девня , с. Неофит Рилски.На 13.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Златина.На 13.08.2025 г., от 8:30 ч. до 10:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Ягнило , с. Млада Гвардия , с. Белоградец.В периода 11.08.2025 г. - 15.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Брестак. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.На 13.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Варна - карето, заключено между бул. Мария Луиза, ул. Фредерик Шопен, ул. Драган Цанков и ул. Шипка, електрозахранени от ТП 236.На 13.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Варна - карето, заключено между ул. Девня, ул. Александър Дякович, ул. Козлодуй, ул. Дунав.На 13.08.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - м-ст Изгрев и м-ст Сотира в района на кръстовището на ул. Мир и бул. Христо Смирненски, района над ТУ в посока Терапията.В периода 11.08.2025 г. - 15.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Провадия – ул. Христо Ганчев, ул. Патриарх Евтимий, ул. Ген. Скобелев, ул. Овеч, ул. Никола Калипетровски, ул. Зелена гора, ул. Пета Безименна, ул. Пенчо Славейков, ул. Александър Стамболийски, ул. Хан Аспарух, ул. Трети февруари, ул. Славянска, ул. Отец Паисий, електрозахранени от ТП 24.На 13.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Красимир - клиентите, електрозахранени от ТП 1.На 13.08.2025 г., от 9:00 ч. до 10:00 ч., от 12:00 ч. до 14:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с.Красимир и в гр. Дългопол.В периода 11.08.2025 г. - 15.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Арковна, с. Лопушна – ТП 2, с.Партизани – ТП 4. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.На 13.08.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Кривня, гр. Провадия - МТП Вилна зона Провадия и МТП Фазанария Провадия.На 13.08.2025 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Неново, с. Равна, с. Черковна, с. Овчага, с. Снежина и с. Градинарово.В периода 12.08.2025 г. - 13.08.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - част от м-ст Боровец.