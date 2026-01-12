Вижте къде и как може да активирате електронното си здравно досие във Варна
Мобилното приложение еЗдраве осигурява достъп до електронното здравно досие в Националната здравноинформационна система (НЗИС) за титуляра на профила и неговите деца. Чрез него могат да бъдат преглеждани всички издадени електронни здравни документи, включително: прегледи, направления, изследвания и резултати; рецепти, протоколи, ваксини; болничен престой, кръводарявания и медицинска експертиза; електронни извинителни бележки за ученици.
Приложението включва и следните модули:
- "Дългосрочна грижа“ – персонален план според възраст и пол, с информация за финансирани от НЗОК дейности;
- "Личен картон“ – данни за личния лекар и основна медицинска информация;
- "Здравна библиотека“ – проверена информация от Министерството на здравеопазването и партньорски институции.
Чрез еЗдраве всички услуги на българското електронно здравеопазване са вече на едно място, което слага край на хартиените здравни документи. То предоставя достъп на всички граждани до личното им здравно досие с всички електронни здравни документи, вписани в Националната здравноинформационна система. Съгласно плана за развитие на НЗИС, то бива непрекъснато допълвано с нови функционалности, като осигурява конфиденциалност и неприкосновеност на персоналните медицински данни.
Още информация да приложението еЗдраве: https://his.bg/landing/ezdrave
Модули на електронното здравно досие: https://his.bg/bg/citizens/ehealth-modules
Видео материали: https://his.bg/bg/videos?tag=9С
