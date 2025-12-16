На 16.12.2025 г., от 16:00 ч. до 16:20 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Рудник.В периода 15.12.2025 г. - 19.12.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 3.На 16.12.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - ул. Тутракан 21, ул. Царевец 7, 9, 25, ул. Болград 8, ул. Клокотница 1, 3, 5, 7, 9.На 16.12.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - м-ст Орехчето, м-ст Малка чайка, м-ст Рибарско селище (Чайка), ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 36940, ПРЕДПРИЯТИЕ ДП СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО, фирмите: Рибна борса - Електа ЕООД, Стационар за туберкулозно болни - СБАЛПФЗ-ВАРНА ЕООД, ДИМ-93 ООД, ЧЕРНО МОРЕ АД.На 16.12.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Чернево – ТП 12 , ТП 8 , МТТ 16 , ТП ВИК.На 16.12.2025 г., от 0:00 ч. до 10:00 ч., от 15:30 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Суворово, с. Щипско, с. Чернево.На 16.12.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Варна - кв. Възраждане.На 16.12.2025 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - м-ст Ваялар, ул. Безмер; ул. Алеково; част от ул. Иван Бориславов, електрозахранени от ТП 2005.В периода 16.12.2025 г. - 18.12.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Снежина - клиентите, електрозахранени от ТП 3.На 16.12.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Кичево – около следните улици: : ул. 3-та от пресечката с ул. 5-та до пресечката с ул. 32-ра, ул. 28-ма, ул. 32-ра; ул. 26-та, ул. 24-та.