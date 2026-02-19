Вижте къде няма да има ток днес във Варна и региона
В периода 16.02.2026 г. - 20.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Пчелник - клиентите, електрозахранени от ТП 1.
В периода 19.02.2026 г. - 20.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Аврен – клиентите, електрозахранени от ТП 5.
На 19.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Бозвелийско – клиентите, електрозахранени от ТП 1 и ТП 3.
На 19.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Пчелник.
На 19.02.2026 г., от 8:30 ч. до 13:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - кв. Изгрев, ул. Мир 65, 66, 68, 73, 75, електрозахранени от ТП 2162.
В периода 16.02.2026 г. - 19.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Белоградец – клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.
В периода 18.02.2026 г. - 20.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Невша – клиентите, електрозахранени от ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.
В периода 19.02.2026 г. - 20.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Невша – клиентите, електрозахранени от ТП 5. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.
В периода 19.02.2026 г. - 20.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Венчан – клиентите, електрозахранени от ТП 2.
В периода 19.02.2026 г. - 20.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Николаевка – клиентите, електрозахранени от ТП 5.
В периода 18.02.2026 г. - 19.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Войводино – клиентите, електрозахранени от ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.
В периода 16.02.2026 г. - 19.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Левски – клиентите, електрозахранени от ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.
В периода 19.02.2026 г. - 20.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Дръндар.
На 19.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Снежина - клиентите, електрозахранени от ТП 3.
На 19.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Кичево – около следните улици: ул. 3-та от пресечката с ул. 5-та до пресечката с ул. 32-ра, ул. 28-ма, ул. 32-ра; ул. 26-та, ул. 24-та, ул 1-ва и ул. 20-та в района около училището и пекарната, и кметсво с. Кичево, ул. 10-та, ул. 7-ма, ул. 8-ма, и ул. 4-та.
На 19.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Кичево – района около ул. 1-ва в посока от център към главен път, ул. 5-та, ул. 4-та, ул. 8-ма, ул. 9-та.
На 19.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна – ул. Св. Иван Рилски, ул. Майор Минчо Димитриев, ул. Теодосий Търновски, електрозахранени от ТП 495.
На 19.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - улиците: Цар Иван Шишман, Параскева Николау, Архимандрит Панарет, Йоан Екзарх, Граф Игнатиев, Приморски, Сан Стефано, Епископ Константин, електрозахаранени от ТП 215.
На 19.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - улиците: Сава, Ангеларий, Теодосий Търновски, Поп Христо Върбанов, Майор Минчо Димитриев, Поп Костадин Дъновски, Янко Карагяуров, Акад. Атанас Бешков, електрозахранени от ТП 308.
На 19.02.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Варна - карето, заключено между ул. Тодор Влайков; ул. Зограф; ул. Петко Напетов; ул. Кракра; ул. Черни връх.
