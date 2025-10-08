На 08.10.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Долни чифлик - част от ул. Ботевска, ул. Осогово, ул. Мусала, ул. Люлин, ул. Витоша, ул. Рила, електрозахранени от ТП 11.На 08.10.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - ул. Битоля 29, 31, 32, 33, 37, ул. Братя Бъгстон 9, 13, 14, 15, 30, 31, 33, ул. Полк. Свещаров 1, 3, 5, ул. Тодор Димов 4, 5, 6., ул. Топра Хисар 11, 13, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, ул. Уилям Гладстон 1, ул. Черна 1, 2., ул. Джеимс Баучер 3, 5, ул. Царевец 11, ул. Силистра 1, 4.На 08.10.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - кв. Бриз, ул. Д-р Максим Караденев, ул. Стоян Бъчваров и ул. Илия Пенев, електрозахранени от ТП 2153.В периода 06.10.2025 г. - 10.10.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Неново. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.На 08.10.2025 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Тутраканци, с. Бозвелийско.На 08.10.2025 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Рояк, с. Тутраканци, с.Чайка и гр. Провадия – МТП 41 Провадия – ул.Христо Илиев Коев, ул.Теменуга и ул.Стефан Шиков.В периода 06.10.2025 г. - 10.10.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Яребична. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.На 08.10.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Любен Каравелово, с. Зорница, с. Водица, с. Засмяно.На 08.10.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Брестак.На 08.10.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Брестак , с. Метличина.