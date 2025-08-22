"Мис Варна“. Събитието събра над 600 гости от цялата страна, които се насладиха на една незабравима вечер, изпълнена с блясък и емоции.
До финала достигнаха 23 красиви момичета, преминали повече от месец през интензивни тренировки – походка, сценично поведение и сложна хореография.
Водещи на вечерта бяха оперният бас Деян Вачков и примата Илина Михайлова, а специален музикален гост – световноизвестният цигулар Свет Радославов.
Кулминацията преди връчването на титлата бе впечатляващо дефиле на всички носителки на короната "Мис Варна“ през последните 20 години.
Короната на "Мис Варна" 2025 отиде у 24-годишната Яна Стоянова. Тя е висока 171 см, а мерките й са 84/60/89.
За първа подгласничка бе избрана Цвета Георгиева, която също впечатли журито и публиката.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.