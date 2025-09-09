ЗАРЕЖДАНЕ...
Вижте огромните размери на пожара над "Аспарухово" от птичи поглед
© Георги Петков
Огънят обхвана между 50 и 60 дка. Припомняме, че сигналът за бедствието е постъпил малко след 12:00 в събота, като първоначално са горели сухи треви.
По последна информация огънят е напълно потушен.
"Няма опасност за къщите, които се намират в близост до гората. Осигурено е дежурство през нощта както от служители на пожарната, така и от Горско стопанство – Варна. Изказвам благодарност към всички шест екипа на ГД "Пожарна безопасност и защита на населението" - Варна, както и на Доброволно формирование Варна към Общината, които се включиха в гасенето", съобщи кметът на район "Аспарухово", Ивайло Маринов.
