Мъж успя да заснеме опустошителния пожар над "Аспарухово", в местността "Джанавара". Кадрите на Георги Петков дават ясна картина относно мащаба на огнената стихия.

Огънят обхвана между 50 и 60 дка. Припомняме, че сигналът за бедствието е постъпил малко след 12:00 в събота, като първоначално са горели сухи треви. 

По последна информация огънят е напълно потушен.

"Няма опасност за къщите, които се намират в близост до гората. Осигурено е дежурство през нощта както от служители на пожарната, така и от Горско стопанство – Варна. Изказвам благодарност към всички шест екипа на ГД "Пожарна безопасност и защита на населението" - Варна, както и на Доброволно формирование Варна към Общината, които се включиха в гасенето", съобщи кметът на район "Аспарухово", Ивайло Маринов.