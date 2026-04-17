Варненски фотограф успя да заснеме от близо военно-транспортния самолет C-17 Globemaster, който вече няколко дни е на летище Варна.

Военният самолет преминава по няколко пъти на ден над морската столица.

Припомняме, че от Министерството на отбраната обясниха, че полетите са свързани с рутинни процедури по техническо обслужване и презареждане на въздухоплавателните средства.

От компетентните институции уточниха, че прелитането през българското въздушно пространство и използването на летищната инфраструктура се извършват при пълно спазване на националното законодателство и след предварително съгласуване. Полетите са включени в графика на гражданското летище и не водят до нарушения в редовния трафик.

Boeing C-17 Globemaster III е основният стратегически и тактически военно-транспортен самолет на САЩ и техните съюзници. Към април 2026 г. флотът от C-17 остава жизненоважен за глобалната логистика, като се очаква да остане на въоръжение в САЩ до 2075 г. благодарение на мащабни програми за модернизация на авиониката и двигателите.

Проектиран да пренася тежки товари директно до малки, неблагоустроени летища в близост до зони на конфликт.

Максимален полезен товар от приблизително 77,5 тона (170 900 фунта). Може да превозва един танк M1 Abrams или три бронирани машини Stryker.

Снимките са предоставени на Varna24.bg от Ивайло Старчев.