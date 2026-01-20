Сподели close
Мъж публикува ужасяващи кадри от снощния пожар, който изпепели "Фанагория" в Аспарухово. Огнената стихия уби 7 от кончетата в комплекса. Спасени са били 4 от животните.

Леко е пострадал и пазачът на мястото. Той е под домашно лечение.

Припомняме, че сигналът за инцидентът е получен в 3:25 часа тази сутрин. Предстои оглед на местопроизшествието, но към момента няма данни за умишлен палеж.