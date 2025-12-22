Вижте в "Преди и сега" манастирът с аязмо на Варна
©
Едно от преданията разказва, че някъде през XVI век в тази местност се появяват монаси-отшелници. През една нощ страховита морска буря изхвърля на брега телата на корабокрушенци. Един от тях, все още жив, носи чудотворна икона на светителите Константин и Елена, която е взел от Константинопол (Цариград), за да я отнесе в Киево-Печерската лавра. Оцелелият пътешественик връчил иконата на дошлите на брега монаси със заръката да построят храм и манастир. Новата обител била наречена с името на покровителите си – "Св. св. Константин и Елена“.
На една стара икона от XVIII век, изчезнала около 1950 г., е имало трудно четлив надпис на гръцки език: "Лето Господне 1717. Поради големия страх на християните в Константинопол...“.
Този Божи дом е възроден с труда на двама родолюбиви българи – братята Агапий и Теодосий Казанджиеви от Велико Търново. Те пристигат тук през 1832 г. и се залавят с лични средства и с труда на добри християни да реконструират двата манастира – "Св. св. Константин и Елена“ и "Св. Димитър“ по на юг, като скоро ги обновяват с нови сгради. Засаждат овощни и зеленчукови градини, лозя и ниви. Агапий става игумен на първия манастир, а Теодосий – на втория. За общо 34 години, до смъртта им в 1866 г. и в 1867 г., те многократно увеличават имотите на манастирите.
В началото на XX век в местността започват промени. В 1901 г. тук е открито Винарско училище, а през 1905 г. под егидата на царица Елеонора – санаториум за деца.
През 1908 г. варненската община официално открива първия морски курорт в България с името "Св. св. Константин и Елена“.
В началото на XX век "Св. Св. Константин и Елена“ все още представлява тихо почивно летовище с гъсти гори, много лозя и градини. Но за съжаление вече е сложено началото на превръщането на едно уединено място за молитва и духовен покой в светско средище за забавление. Шумът, ресторантската музика и безгрижният смях на летовниците все повече ще доминира над звъна на камбаните и литургичното пение – особено след 1957 г., когато новата власт построява още дузина хотели и ресторанти и реконструира изцяло курорта с новото име "Дружба“.
През 1992 г. курортът възвръща старото си име – "Св. Св. Константин и Елена“. Седем години по-късно светата обител отново получава статута си на манастир.
Припомнете си "Преди и сега“ от предния път ТУК.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Отиде си автор на над 25 документални филма, посветени на личности и събития от миналото на Варна
21.12
Бивш кмет на Варна: Постоянно чета нападки към управляващите! Погледнете себе си, драги Българи!
21.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
567 случая на ОРЗ във Варна за седмица, 16 с усложнения
20:26 / 21.12.2025
Музеите във Варна няма да работят за Коледа и Нова година, ще отв...
18:27 / 21.12.2025
Когато имахме подводници: 15 години от последното плаване на посл...
18:08 / 21.12.2025
Бивш кмет на Варна: Постоянно чета нападки към управляващите! Пог...
14:53 / 21.12.2025
Младежи изпотрошиха офиса на "Възраждане" във Варна
12:14 / 21.12.2025
Oблаци и мъгла над Черноморието!
09:09 / 20.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.