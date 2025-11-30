Вижте времето във Варна
В планините ще бъде предимно облачно, със слаби валежи от дъжд, над 1200 метра – от сняг. Ще духа умерен, по високите върхове до силен вятър от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 3°, на 2000 метра – около минус 3°.
По Черноморието ще е с променлива облачност. Ще духа слаб, по северното крайбрежие – умерен вятър от северозапад. Максималните температури ще бъдат 12°-13°. Температурата на морската вода е 13°-16°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
