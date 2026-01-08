Почти като сгради близнаци са. Едната е Драматичният театър "Стоян Бъчваров“ във Варна, а другата - Министерството на земеделието в София. Разположената на булевард "Христо Ботев“ № 55 изключително емблематична постройка в столицата е построена за Софийската окръжна палата.Сегашната сграда на агроминистерството е построена през 1920 – 1927 година по проект на Никола Лазаров в необароков стил, като през следващите десетилетия е надстроена и разширена с две допълнителни крила. Конкурсът за сграда на Окръжната палата датира още от 1912 г., но поради войните постройката е завършена едва през 1927 г. Днес представлява културна ценност.Също културна ценност е и нейният близнак във Варна. В началото на септември 1915 г. варненски артистичен комитет взема решение да организира градски театър и започва да събира заявления на артистите, кандидати за новата театрална трупа. Плануван е публичен изпит за тях в пиесата "Иванку" от Васил Друмев, която да се играе пред специална комисия с участието на Гено Киров, артист от Софийския народен театър. Самият театър е създаден през 1921 г. с решение на Варненския общински съвет като Общински професионален театър. Има една от най-разпознаваемите театрални сгради в България, която е проектирана от архитект Никола Лазаров. Театралната сграда е окончателно завършена през 1932 г. благодарение на доброволната помощ на варненската общественост, набрала средствата чрез фондови марки.Никола Иванов Лазаров е български архитект, едно от големите имена в архитектурно-строителното минало на България. Подписва се и като К. А. Софийски (Колю Архитект Софийски). Народен представител и софийски общински съветник. В началото на XX век, едва 32-годишен, става народен представител в XII народно събрание (1902 – 1903).Той е един от най-изявените архитекти у нас. Ръководи преустройството на лятната княжеската резиденция "Евксиноград“. След това е поканен от княз Фердинанд да разшири Княжеския дворец в София.Сред известните му творения са банята в Плевен, театъра "Нова Америка“, двореца "Врана“, Българската централна кооперативна банка, читалището в Стара Загора, помага по изграждането на Ректората. Негово дело са Паметникът на освободителите и Паметникът на загиналите в Сръбско-българската война (1885 г.) в Русе. Архитект Лазаров проектира над 60 забележителни сгради в София и много обекти в цялата страна.Никола Лазаров има силно присъствие в архитектурната среда на град Варна: една от най-красивите сгради в града – къщата на Петко Бакърджиев, до входа на Морската градина, известна като "Малкия дворец“ (1899 г.). Заедно с архитект Херман Майер той доизгражда двореца "Евксиноград“. През 1899 година построява на ул. "Братя Шкорпил“ №2 забележителната къща на аптекаря Ради Русев. През 1905 г. реализира хотел "Роял“ на ул. "Охрид“. През 1911 г. печели конкурса за построяване на Търговската гимназия (днес Икономически университет – Варна) и Драматичния театър. През същата година по негов проект е изградена и сградата на Петър Бончев (днес хотел "Сплендид“) и редица други частни домове.