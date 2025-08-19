ЗАРЕЖДАНЕ...
Вижте за коя сграда се твърди, че ще приюти новото руско консулство във Варна
Това съобщават в декларация от ПП-ДБ, за която Varna24.bg информира.
От коалицията твърдят, че са получили данни, че Руската федерация, чрез дипломатическа нота, изпратена от посолството ѝ в София до Министерството на външните работи, е поискала разрешение – под формалния предлог за "процедура на реципрочност" – за откриване на Генерално консулство във Варна.
Планът е то да бъде разположено едва на 200 метра от щаба на Военноморските сили на България, заявяват от Демократи за силна България - част от коалицията ДБ.
Според Гугъл Мапс обаче разстоянието - по права линия, е над 365 метра.
