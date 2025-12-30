Владислав Николов! За мнозина това име не говори нищо, но надали има човек, който да не е запознат с неговата мисия – "Аз Вярвам и Помагам“. Мисия, обединила хиляди варненци през годините в събирането на капачки, в помощ на благородни дела.Днес негова изповед шокира. Шокира с първите думи, сякаш писани от Албер Камю.Не успях! Съжалявам! Днес е Вторник 30.12.25 г. и трябва да го кажа и напиша!Направих всичко по силите си, а дори и повече, но не успях! Затваряме една от най-големите страници в нашия живот, защото кампания #азвярвамипомагам е живот, а не просто кампания ...Създадох благотворителна кампания azviarvamipomagam.bg през 2015г в град Варна с шепа капачки като първата в България за събиране на капачки в помощ на недоносените бебета като нещо малко, но истинско!По онова време беше трудно, беше мрачно, никой не вярваше в идеята, един кг капачки се изкупуваше за около 0,15 лв ( петнадесет стотинки), първото дарение на медицинска апаратура, което направихме през 2016г беше на стойност около 1800 лв ( хиляда и осемстотин лева) в помощ на хиляди бебета, а днес 2025г сме направили множество дарения за над 1 000 000 лв ( един милион лева ) ...За повече от 10 години благодарение на Вас и кампания Аз Вярвам и Помагам са дарени над 30 броя чисто нови детски/неонатални линейки, кувьози, първите в България специализирани мобилни пунктове за кръводаряване "Аз Вярвам и Помагам" ( като този зад мен ), медицински апаратури, оборудване, техника и много други неща помогнали в спасяването на десетки хиляди реални животи ... Десетки хиляди реални животи в България! Нашата България!Тези, които са се интересували знаят, че след нас се създадоха много подобни на вид кампании, но с огромни разлики от нашата същност, вяра и морал, такива които даряват втора, трета употреба апаратури, превозни средства, които апаратури специалистите от болниците и медицинските заведения дори се страхуват да ползват за да не навредят на децата, плащат си хиляди левове разходи, заплати, бонуси и какво ли още не, което е тъжно, пошло и никак благотворително за жалост...Аз не работя благотворителност! Знам, че го повтарям, но все още се говори противното! Ние всички, които сме в кампанията и около мен не работят благотворителност! Никой и никога не е вземал пари от кампанията като заплати, бонуси, разходи за труд, гориво, храна, нощувки, рекламни материали и т.н. Нито адвокатите ни, нито счетоводството ни, нито графичните дизайнери, нито хора, които създадоха и поддържат сайта ни, нито доброволците и всеки друг около нас! Никога! ( Не че не са се намирали хора, които да искат! Но никой не е получавал, а е бил отпращан да не бъде част от нас, защото важни да каузите и спасените десетки хиляди животи, а не личните интереси! )Всички събрани средства по нашата единствена и официална банкова сметка са само за трудните каузи в помощ децата на БългарияБанка: ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД (ПОЩЕНСКА БАНКА)IBAN: BG57BPBI79451069521301BIC: BPBIBGSFТитуляр: СДРУЖЕНИЕ "АЗ ВЯРВАМ И ПОМАГАМ"Основание: ДарениеПрез всичките 10 години от началото на кампанията си поставяме амбициозни цели, които ни вземаха много от нашето здраве, време за семейството, сили, енергия, време за разходки и т.н., напълно БЕЗПЛАТНО и БЕЗВЪЗМЕЗДНО, но винаги успявахме! Благодарение на Вас! Постигахме ги заедно! С Вашата вяра, положителна енергия и уважение! Благодарим Ви!Дарявахме апаратура след апаратура, кувьоз след кувьоз и дойде онзи момент през 2022г, когато повярвахме, че може да съберем 10 пъти повече от най-голямото дарение до онзи момент , когато бяхме дарили за 30 000 лв медицинска апаратура и се амбицирахме да закупим и дарим уникалната, напълно оборудвана и първа за град Варна специализирана детска/неонатална линейка за няколко стотин хиляди лева, а след това кауза 500 000 лв ( кауза половин милион лева ) за още една линейка, медицински апаратури в едно от най-големите и значими отделения по детска хирургия в МБАЛ СВ. АННА град Варна, където работят прекрасни специалисти с апаратура и оборудване от преди 30 , 40, 50 години и където се оперират и лекува десетки хиляди бебета и деца ... И разбира се след това поръчахме и се изработи първият в България мобилен пункт за кръводаряване "Аз Вярвам и Помагам" в помощ на стотици хиляди бебета, деца и възрастни!Днес в края на 2025 г. Ви гледам и с тъга споделям, че не успяхме! Всъщност аз не успях!В края на 2024 г. казах, че искам да съберем нови 1 000 000 лв. с които да поръчаме да се изработят още мобилни пунктове за кръводаряване, които да дарим в помощ на цяла България!Годината тръгна много добре и още в началото на 2025г дарихме в РЦТХ СТАРА ЗАГОРА техният първи и невероятен мобилен пункт за кръводаряване "Аз Вярвам и Помагам", който се включи ударно в тяхната кауза в помощ на милиони хора. Няколко месеца след това дарихме и в РЦТХ ПЛОВДИВ и тогава повярвах, че до края на 2025 г. ще може да реализираме цялата кауза, но ...Критиките са за мен! За никой друг! Приемам и ще понеса цялата вина! Направих толкова много, раздадох се, но въпреки това не се получи! Съжалявам!Знаете за нашите иновативни продукти, артикули и услуги с кауза благодарение на които ни се даряват стотици хиляди левове дарения от много български компании докато пиете вода, хапвате детски солети и хляб, правите си кускус, ядете нахутен хляб, поръчвате си пица, ходите на футболен мач или отивате на почивка с топ хотел в България и т.н.Имах много идеи за сключването на още договори с още големи компании в България и за още продукти с кауза от които да се отделят 100 % - ви дарения в помощ на каузите, много от компаниите ми отказаха контакт ( повечето пъти още портиер и секретарка спират с достъп до собственици, директори и хора които реално вземат решения за жалост ).Опитах се да потърся помощ и разпространение от големите телевизии за да ни видят повече хора с възможност да се включат, но както досега в последните 10 години, така и тази година не ни поканиха и не сме участвали в нито едно предаване ...Затваряме страницата на 2025 г. като най-успешната за всичките 10 години от началото на благотворителна кампания "Аз Вярвам и Помагам", но с разочарованието, че не успях да постигна целта! Нещата вървят и вярвам, че при добро стичане на обстоятелствата в началото на 2026г ще поздравим с нови успехи и добрини в помощ децата на България!Обръщайки се назад виждам Вас! Очите Ви! Блестят! Прегръщам Ви! Благодаря Ви за всичко! Благодаря за това, че аз като обикновено момче се чувствам необикновен! Благодарение на Вас! Вие сте силата!Продължаваме обединени в името и здравето децата на България! Нашата България!