Владимир Бибов: Тези около 3,7 млрд. лв. са за критичните точки, където водоподаването е поставено под сериозен риск
"Тази сума е за критичните точки – там, където водоподаването е поставено под сериозен риск“, обясни Владимир Бибов, член на управителния съвет на Българския ВиК холдинг.
Плевен е сред районите с най-остра нужда от ремонт. В плана е включена подмяна на довеждащия водопровод от Черни Осъм, който захранва Плевен, Ловеч и Троян.
"Вече има първи стъпки – направено е зониране в града, започнала е подмяна на отделни участъци и са включени два нови сондажа“, уточни Бибов.
Въпреки мерките, проблемът с режима остава. В Плевен най-засегнати са високите квартали "Дружба“, "Сторгозия“ и Девети. Междувременно Ловеч също премина на нощен режим заради намалелите количества вода по основния водопровод.
"Търсят се нови сондажи, а с подмяната на мрежата загубите трябва значително да намалеят. Реалната цел е до края на годината или началото на следващата Плевен да излезе от воден режим“, каза още пред bTV Бибов.
По данни на ВиК холдинга проблеми с водоподаването имат около 200 населени места в страната.
