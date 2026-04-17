Варна не трябва да бъде град на пропуснатите възможности. Тя може да бъде индустриалният център на България и това зависи от конкретни решения и воля. Това заяви водачът на листата на ГЕРБ-СДС във Варна Владислав Горанов.

Той беше категоричен, че завършването на АМ "Хемус“ е ключът към икономическия пробив на региона. Бърза връзка със София, повече инвестиции и повече работни места.

По думите му забавените проекти също имат цена. Пътният възел при Игнатиево и модернизацията на бул. "Цар Освободител“ не могат повече да чакат.

"Бул. "Цар Освободител“ може да бъде модернизиран така, както направихме бул. "Левски“. Знам, че това е възможно, защото вече сме го доказали. Следващата стъпка е още по-добра свързаност и по-лесно придвижване за варненци и гости на града“, посочи Горанов като изтъкна и значението на АМ "Черно море“ - стратегически проект не само за икономиката, но и за геополитиката.

"Варна няма време за губене. Средствата трябва да стигнат до хората. Резултатите трябва да се виждат“, подчерта той и напомни, че град с шест университета не може да живее от сезон на сезон. "Варна има потенциала да бъде град на знанието, индустрията и високата добавена стойност и ние ще го реализираме. Градът има нужда от рестарт. И този рестарт започва с действия“, заяви водачът на листата на ГЕРБ-СДС за Варна.