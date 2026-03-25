Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Среща между кандидати за народни представители от ГЕРБ-СДС в 3 МИР и членове и симпатизанти на партията се проведе във Варна. На събитието присъстваха водачът на листата Владислав Горанов, както и вторият и третият в нея – Евгени Дянков и Мирослав Боршош, заедно с областния координатор Иван Портних и председателя на градската структура Тодор Балабанов, съобщиха от пресцентъра на ГЕРБ - Варна.

В изказването си Владислав Горанов акцентира върху значението на координацията между местната и централната власт за развитието на града. По думите му липсата на синхрон е сред причините Варна да "забуксува“ през последните две години и половина. Той подчерта, че градът има сериозен потенциал и че от водещ в редица направления при управлението на ГЕРБ, днес изостава.

От своя страна Мирослав Боршош заяви, че основната му цел е да работи за развитието на Варна. Като бивш министър на туризма, той също отбеляза, че градът изостава спрямо големите туристически центрове и подчерта необходимостта това да бъде преодоляно, така че Варна да заеме мястото си сред водещите европейски морски градове.

Срещата премина в активна дискусия, в рамките на която членове и симпатизанти поставиха въпроси и споделиха мнения за развитието на града.

В заключение участниците се обединиха около тезата, че развитието на Варна изисква ясна визия, последователни усилия и по-добра координация между институциите. С правилни политики и управление градът има потенциала отново да се утвърди като водещ културен, икономически и туристически център.