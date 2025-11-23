Благомир Коцев, и това е най-разумното. Ако някой трябва да се произнесе по въпроса, това е българският съд. Жителите на Варна са го избрали за кмет, не членовете на общинската избирателна комисия. Това коментира пред журналисти Владислав Горанов от ГЕРБ след като стана ясно, че за момента Благомир Коцев остава кмет на Варна.
"Не виждам нищо ненормално, общинската избирателна комисия е политически орган, в който участват представители на партии“, добави той.
Владислав Горанов: Решението на ОИК да запази правомощията на Благомир Коцев е най-разумното
