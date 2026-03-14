Владислав Горанов се очертава да води листите на ГЕРБ във Варна и Силистра за предсрочните парламентарни избори на 19 април. Това научи ФОКУС от сигурни източници.
Припомняме, че той е бивш финансов министър. Преди няколко дни в медийното пространство се появи информация, че Горанов е събрал активистите на ГЕРБ във Варна.
Той е заместник-министър на финансите в първото правителство на Бойко Борисов (2009 – 2013) и министър на финансите във второто (2014 – 2017) и третото правителство (2017 – 2020) на Бойко Борисов.
Владислав Горанов ще води листата на ГЕРБ във Варна
