С фокус върху по-доброто партньорство между институции, архитекти и строители, в хотел "Черно море“ се проведе дискусия, организирана от кмета на район "Одесос“ – Янислава Шопова. В срещата участваха зам.-кметът на Варна инж. Пламен Китипов, председателя на Общинския съвет във Варна - инж. Христо Димитров, зам.-кмета на район "Одесос“ Ярослав Луков, районния архитект арх. Венелин Марков, арх. Ирина Ефтимова – директор дирекция "Устройство на територията“, представители на Камарата на строителите, Камарата на архитектите и Съюза на архитектите в България.Основната цел на форума беше да се очертаят конкретни стъпки за подобряване на комуникацията между професионалните общности и администрацията, оптимизиране на процедурите и създаване на стандарти за развитие на градската среда в район "Одесос“."Одесос трябва да има своя визия – ясна, подредена и устойчива. Нашата задача е не просто да поддържаме, а да създаваме среда с характер, която отразява духа на Варна. Затова поставяме началото на реален диалог и обща работа по естетизацията и унифицирането на градската визия,“ подчерта кметът на район "Одесос“ при откриването.Сред основните предложения, представени по време на срещата, бяха:- разработване на технически спецификации и стандарти за естетизация на градската среда;- въвеждане на общи насоки за благоустрояване и съгласуване на обекти в културно-историческата зона;- предложение от Съюза на архитектите, представено от арх. Николай Рачински, за създаване на единен подход към малките градски форми – кошчета, пейки, павилиони;- идея за изготвяне на пътна карта на една преписка при инвестиционни проекти в културно-историческата зона – като инструмент в помощ на проектантите и по-ясна ориентация в административните стъпки.От страна на Камарата на строителите бяха представени две важни инициативи:- "Осинови си градинка“ – идея бизнесът да поема грижа за градски зелени пространства в партньорство с районната администрация;- предложение за учредяване на журналистическа награда, посветена на културно-историческото наследство на Варна, в която партньор ще бъде район "Одесос“."Считаме за чест район "Одесос“ да бъде партньор в инициативата, защото именно тук се намират значими паметници на културата – живата история на нашия град,“ заяви кметът на района Янислава Шопова.Дискусията завърши с общо съгласие, че подобни срещи са ключови за устойчивото развитие и доброто управление на градската среда. Работните формати между администрацията и професионалните общности ще продължат и в бъдеще, като целта е постоянен диалог и практични решения за по-добра и хармонична визия на район "Одесос“.