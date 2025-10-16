ЗАРЕЖДАНЕ...
Власт и експерти обсъждат бъдещето на центъра на Варна
© Община Варна
Основната цел на форума беше да се очертаят конкретни стъпки за подобряване на комуникацията между професионалните общности и администрацията, оптимизиране на процедурите и създаване на стандарти за развитие на градската среда в район "Одесос“.
"Одесос трябва да има своя визия – ясна, подредена и устойчива. Нашата задача е не просто да поддържаме, а да създаваме среда с характер, която отразява духа на Варна. Затова поставяме началото на реален диалог и обща работа по естетизацията и унифицирането на градската визия,“ подчерта кметът на район "Одесос“ при откриването.
Сред основните предложения, представени по време на срещата, бяха:
- разработване на технически спецификации и стандарти за естетизация на градската среда;
- въвеждане на общи насоки за благоустрояване и съгласуване на обекти в културно-историческата зона;
- предложение от Съюза на архитектите, представено от арх. Николай Рачински, за създаване на единен подход към малките градски форми – кошчета, пейки, павилиони;
- идея за изготвяне на пътна карта на една преписка при инвестиционни проекти в културно-историческата зона – като инструмент в помощ на проектантите и по-ясна ориентация в административните стъпки.
От страна на Камарата на строителите бяха представени две важни инициативи:
- "Осинови си градинка“ – идея бизнесът да поема грижа за градски зелени пространства в партньорство с районната администрация;
- предложение за учредяване на журналистическа награда, посветена на културно-историческото наследство на Варна, в която партньор ще бъде район "Одесос“.
"Считаме за чест район "Одесос“ да бъде партньор в инициативата, защото именно тук се намират значими паметници на културата – живата история на нашия град,“ заяви кметът на района Янислава Шопова.
Дискусията завърши с общо съгласие, че подобни срещи са ключови за устойчивото развитие и доброто управление на градската среда. Работните формати между администрацията и професионалните общности ще продължат и в бъдеще, като целта е постоянен диалог и практични решения за по-добра и хармонична визия на район "Одесос“.
