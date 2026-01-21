Община Варна ще продължи да подкрепя това лечебно заведение, където се грижите за най-скъпото ни – нашите деца. Болницата е много важна не само за общината, но и за цялата област и ние високо ценим вашата работа. Това каза заместник-кметът по здравеопазване Снежана Апостолова по повод професионалния празник на родилната помощ. Тя бе гост на тържеството за Бабинден в Специализираната болница по акушерство и гинекология за активно лечение "Проф. д-р Д. Стаматов“ заедно с представители на академичното ръководство на Медицинския университет "Проф. д-р Параскев Стоянов“, на Общинския съвет, много лекари и здравни специалисти.1682 бебета са проплакали във варненската АГ-болница през изминалата 2025 г., като се запазва тенденцията от последните години повечето от тях да са момчета, отчете управителят проф. д-р Емил Ковачев. Сред родените през миналата година има тризнаци, както и 44 двойки близнаци. От началото на 2026 г. досега лекарите и акушерките са поели в ръцете си 84 бебета, а дори и по време на празника в болницата се извършваха две коремни операции за раждане чрез цезарово сечение.Проф. Ковачев благодари на целия персонал на болницата и отбеляза, че всеки ден гинеколози, акушерки и неонатолози превръщат чудото на новия живот в реалност, като отдават много повече от професионализъм – даряват спокойствие, сигурност и надежда. Той припомни, че болницата е основана през 1974 г. и е втората по големина специализирана болница по акушерство и гинекология и неонатология за активно лечение след тази в столицата и единствена за Североизточна България.В традиционния ритуал по измиване на ръцете участва дългогодишният лекар на болницата д-р Георги Георгиев, поел в ръцете си хиляди бебета по време на над 40-годишния си стаж. "С бистра вода Ви поливам, за да бъдете с бистър ум, чисти ръце и чисто сърце. С китка здравец Ви кича, за да сте здрав и здрави деца да израждате“, бе посланието, отправено от младите акушерки в болницата към него и към главната акушерка Светлана Радева и старшата сестра на родилното отделение Йорданка Стефанова, също с близо 40 години стаж в лечебното заведение.Водосвет за здраве отслужиха свещеници от Варненската и Великопреславска света митрополия, а празничното настроените повдигнаха ученици от фолклорни формации към СУХНИ "Константин Преславски“. По време на тържеството за Деня на родилната помощ Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) награди четирима акушери от СБАГАЛ "Проф. д-р Д. Стаматов“ в категориите "Протегнати ръце“ (акушерка, избрана най-много пъти за раждане през 2025 г.), "Иноватор“ (за акушерка, успяла да въведе нова организация и съвременен подход в родилната грижа) и "Мъдростта на опита“ (за акушерка с най-дълъг трудов стаж по специалността си). Като потвърждение, че акушерската професия не е само за дами, наградата в категория "Акушерка на утрешния ден“ (за най-млад практикуващ специалист) бе присъдена на Ивайло Атанасов.Снежана Апостолова уважи празника и във варненския "Майчин дом“. Медицинският комплекс отчете най-много раждания през 2025 г. от създаването си досега. 1611 са родените в болницата бебета - ръст от 18% на фона на спадащата раждаемост в страната, отбелязаха от ръководството. И тук статистиката е в полза на мъжките рожби – 818 момчета и 793 момичета са проплакали в "Майчин дом“, сред тях тризнаци и 12 двойки близнаци.Най-дългогодишната акушерка в болницата Християна Стоянова ритуално изми ръцете на д-р Максим Яков – лекарят с най-дългогодишен опит в родилното отделение.21 януари – Бабинден по стар стил, се отбелязва официално като Ден на родилната помощ и професионален празник на акушер-гинеколозите от 1951 г. По традиция се отдава почит на тези, които са се посветили на грижата за посрещането на новия живот. В народния календар се отбелязва още и като празник на жената и майката, която е родила и отгледала деца и внуци.