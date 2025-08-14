Сподели close
"Трябваше ли да се стига до тук, за да се задейства властта?". Този въпрос отправят варненци, след като снощи падна дърво във Варна.

Инцидентът стана около 20 часа снощи на ул. "Македония" - до Музикалното училище.

Днес на улицата има техника, с която се премахва друго изсъхнало дърво - само на метри от това, което падна вчера.

Varna24.bg нееднократно е обръщал внимание на сухите дървета в града. Дано след вчерашната случка местната власт предприеме по-крути мерки и да премахне тези опасни дънери.