след като снощи падна дърво във Варна.
Инцидентът стана около 20 часа снощи на ул. "Македония" - до Музикалното училище.
Днес на улицата има техника, с която се премахва друго изсъхнало дърво - само на метри от това, което падна вчера.
Varna24.bg нееднократно е обръщал внимание на сухите дървета в града. Дано след вчерашната случка местната власт предприеме по-крути мерки и да премахне тези опасни дънери.
