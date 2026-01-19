Властта във Варна с важно решение за тази дейност, въпреки липсата на държавен бюджет
Общият размер на предвидените средства е 722 870 евро. Най-голямата част – 688 675 евро, е за продължаване на плащанията по Социалната програма на Община Варна за 2025 г. в частта за местни дейности. Средствата ще бъдат насочени за социални асистенти на деца с увреждания, центрове за социална рехабилитация и интеграция, наблюдавано жилище, домашни грижи и ранна интервенция за деца с увреждания.
Допълнително са предвидени 3580 евро за еднократни помощи по решения на Общинския съвет, 18 525 евро – за окончателно плащане на част от социалните предприятия и 12 090 евро – за възнаграждения на уредниците на пенсионерските клубове.
Осигуряването на услугата "Топъл обяд“ за най-нуждаещите се жители на Варна ще продължи и през първите месеци на 2026 г., стана ясно още на днешното заседание на комисията. Проектът "Предоставяне на топъл обяд на територията на община Варна“ се реализира с финансиране по Програмата "Храни и основно материално подпомагане“ 2021–2027 чрез безвъзмездна финансова помощ.
При старта на инициативата единичната цена на топлия обяд беше 3,64 лв. с ДДС на човек за ден, но вследствие на повишените разходи за електроенергия и хранителни продукти тя бе актуализирана до 5,82 лв. с ДДС. Разликата между първоначално предвиденото европейско финансиране и реалната стойност на услугата наложи допълнително съфинансиране от страна на общината.
Срокът на проекта вече беше удължаван веднъж – от 30 септември 2025 г. до 31 януари 2026 г. Това е второ продължаване за периода от 1 февруари до 31 май 2026 г. За реализирането му ще бъдат необходими допълнителни средства в размер до 28 265,55 евро от бюджета на Община Варна за 2026 г. Съветниците дадоха съгласието си решението да е с предварително изпълнение, за да се гарантира непрекъснатото предоставяне на услугата.
