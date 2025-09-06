Влошено качество на водите за къпане в някои във Варненска област. Това показват резултати от извъришен мониторинг на водите за къпане в 23 зони за къпане във Варненска област за период от 01 до 02.09.2025 г. по показатели: "ешерихия коли" и "чревни ентерококи".Повечето зони по варненското крайбрежие показват отлични резултати - под 15 MPN/100 см³ за чревни ентерококи и ешерихия коли.Данните показват обаче и завишени стойности при Офицерския плаж във Варна са отчетени 177 MPN/100 см³ ешерихия коли и 94 MPN/100 см³ за чревни ентерококи, на Центарлния плаж имаме 61 MPN/100 см³ ешерихия коли и 61 за чревни ентерококи. На Южния плаж в морската столица има 46 MPN/100 см³ ешерихия коли и 61 MPN/100 см³ чревни ентерококи, а на Златни пясъци (Морско казино) - 194 MPN/100 см³ ешерихия коли.Графикът за мониторинг и резултатите от проведените анализи на водите за къпане са поставени на