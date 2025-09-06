ЗАРЕЖДАНЕ...
Влошено качество на водите за къпане на няколко плажа във Варна
Повечето зони по варненското крайбрежие показват отлични резултати - под 15 MPN/100 см³ за чревни ентерококи и ешерихия коли.
Данните показват обаче и завишени стойности при Офицерския плаж във Варна са отчетени 177 MPN/100 см³ ешерихия коли и 94 MPN/100 см³ за чревни ентерококи, на Центарлния плаж имаме 61 MPN/100 см³ ешерихия коли и 61 за чревни ентерококи. На Южния плаж в морската столица има 46 MPN/100 см³ ешерихия коли и 61 MPN/100 см³ чревни ентерококи, а на Златни пясъци (Морско казино) - 194 MPN/100 см³ ешерихия коли.
Графикът за мониторинг и резултатите от проведените анализи на водите за къпане са поставени на сайта на РЗИ-Варна в рубрика "Мониторинг на морските води в зоните за къпане.
