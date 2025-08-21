Любимец на децата от Детската театрална академия "Питър Пан" напусна този свят.С дълбока тъга днес се прощаваме с Matthias Andreu-Glück. Отиде си внезапно от този свят - млад, талантлив, слънчев, прекрасен артист и приятел, съобщават от Държавния куклен театър във Варна.Танцът и сцената го доведоха в морската столица, а екипът на Държавен куклен театър - Варна имаше щастието да работи с него. Той постави хореографията в емблематични наши спектакли като мюзикъла "Питър Пан" и "Пипи Дългото чорапче", беше любимец и на децата от Детска театрална академия "Питър Пан".Не можем да повярваме, че те няма, Матиас - имахме толкова много планове заедно! Ще ни липсваш безкрайно! Почивай в мир и светлина, приятелю!, пишат с прискърбие от кукления театър.