През седмицата 25-29 август 2025 г. продължава обработката срещу кърлежи и други вредители на терени от обществено значение във Варна, съобщават от Общинско предприятие "Дезинфекция, дезинсекция, дератизация“. Предвидени са следните обекти:- Детска ясла №9 "Детелина“;- Дом за стари хора "Гергана“;- Спортен комплекс "Младост“;- Пространство за независима култура REBONKERS, ул. "Барутен погреб“ №4;- с. Тополи – центъра и пространството около читалището - дезинсекция срещу комари;- ж.к. "Васил Левски“ - детските площадки около ДГ "Славейче“, ДГ "Гълъбче“ и детска кухня на ул. "Мадара“ – дезинсекция срещу комариВ периода ще бъдат проверени поставените по-рано дератизационни кутии в подлезите на град Варна. От ОП "ДДД“ припомнят, че служители на предприятието извършват услуги по сключени договори, както и при постъпили сигнали от граждани и институции.В парковете и градинките обработките ще се извършват в късните вечерни или ранните утринни часове, когато посещаемостта е слаба. Те ще се провеждат при подходящи климатични условия, като при необходимост графикът може да бъде променен. Дворовете на детските заведения ще се третират след предварително уведомление на директор или друго отговорно лице.През изминалата седмица дезинфекторите са обработили дървесната растителност в пешеходната зона по бул. "Княз Борис I“ между Съдебната палата и ФКЦ, Спортен комплекс "Младост“, тенис кортове "Чайка“, звено "Майка и бебе“ - кв. Аспарухово, Зоологическа градина, ж.к. "Владислав Варненчик“ – парк до бл. 407 и поляната до бл. 403, бл.20 и бл. 21 - поляна с детска площадка, Детска ясла №3 "Зайо Байо“, Детска ясла №4 "Приказен свят“, разливочни пунктове за храна, детски площадки и междублокови пространства.Използваните биоциди са предназначени за битова употреба, микрокапсулирани, с ниска токсичност. Третираните площи се обозначават с предупредителни табели.