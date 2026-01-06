Движението на автомобил на площад "Св. Св. Кирил и Методий“ във Варна ще бъде преустановено от 10:00 часа до около 11:00 часа днес.Причината е църковния празник Богоявление (Йордановден). Празничната програма ще започне в 10:30 часа на площад "Св. Св. Кирил и Методий“ пред Катедралния храм "Успение Богородично“ с ритуал по освещаване на бойните знамена на Военноморските сили на Република България.Следва празнично общоградско шествие по маршрут от пл. "Св. Св. Кирил и Методий“, пл. "Независимост“, бул. "Княз Борис I“, бул. "Сливница“, площад "Антон Новак“ до Морската градина.За първи у нас ритуал за Богоявление, свързан с освещаване на бойните знамена, е извършен по заповед на цар Симеон Велики на 20 август 917 г. преди решителната битка при река Ахелой.По-късно ритуал по освещаване на бойните знамена започва да се провежда на днешния празник Богоявление. Съхранен във вековете на турско робство, той е възроден със заповед на княз Александър Батенберг. Прекъснат е отново през 1946 г. и възстановен през 1993 г. в настоящия си вид.