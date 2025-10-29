В социалните мрежи снощи се появи информация за нов вид дрога, която се разпространява на територията на учебните заведения в страната."Моля, разпространете това съобщение, дори ако нямате деца в училище. Родителите трябва да бъдат информирани за това наркотично вещество. Става дума за нов вид дрога, известна като "Strawberry Quick“ ("Ягодов експрес“). В момента се случва нещо много страшно в училищата и всички трябва да сме наясно.Има вид кристален метамфетамин, който изглежда като близалки или захарни бонбони с вкус на ягода (онези, които пращят и "пукат“ в устата). Той мирише на ягода и се разпространява сред децата в училищните дворове. Нарича се метамфетамин с вкус на ягода или "Strawberry Quick“.Децата го приемат, мислейки, че това са обикновени бонбони, и след това биват откарани по спешност в болница в критично състояние.Има също варианти с вкус на шоколад, фъстъчено масло, кола, череша, грозде и портокал. Моля, кажете на децата си да не приемат никакви бонбони от непознати и дори от приятели, ако изглеждат подозрително или наподобяват такива", пишат фейсбук потребители.