След 10 дни почивка покрай Коледните и Новогодишни празници от днес – първият работен ден на 2026 година, се възобновява работата на зоните за кратковременно локално паркиране "Синя зона“ и "Зелена зона“ във Варна.Цени за кратковременно паркиране в "Синя зона“ – 0.51 € /1.00 лев/, с вкл. ДДС, на час.При заплащане с мобилно приложение "Виртуален паркинг метър“, цената за кратковременно паркиране е 0.26 € /0.50 лева/, с вкл. ДДС, за 30 минути.Цени за кратковременно паркиране в "Синя зона“ – 8.18 € /16.00 лева/, с вкл. ДДС, на ден, само при заплащане с мобилно приложение .Кратковременно паркиране в "Зелена зона“ – 0.51 € / 1.00 лв на час, с ДДС.Чрез "Виртуален паркинг метър“ – 0.26 € / 0,50 лв за 30 минути, с ДДС.Целодневно паркиране (само през приложението) – 8.18 € / 16.00 лв, с ДДС.