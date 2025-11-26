Внимание! Плъзнаха фалшиви евробанкноти във Варна
Изяснена е самоличността на извършителя – 34-годишен мъж, многократно осъждан и с предишни наказания за единтично престъпление. В хода на процесуално-следствените действия са иззети доказателства, пряко свързани с деянието. Установено е, че използваното евро е т.нар. реквизитно копие, предлагано в онлайн магазини като атрибут за музикални клипове, филми и събития.
По левия му край е изписано "ONLY FOR MOTION PICTURE PURPOSES – COPY", а при преглед на холограмата вместо символа на еврото се вижда надпис "COPY". Липсват и всички характерни защитни елементи на истинските парични средства. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство по чл. 209 от НК, като материалите са докладвани на прокуратурата.
ОДМВР–Варна продължава активната си превантивна кампания във връзка с очакваното въвеждане на еврото в Република България.
