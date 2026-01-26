Два сигнала за разпространение на неистински банкноти с номинал от 100 и 200 евро са получени във Варна. Това стана ясно от информация, изнесена от Областния център за координация на наблюдението и контрола във връзка с въвеждането на еврото – Варна. Двата сигнала са докладвани от ОД на МВР – Варна.В изпълнение на чл.14 от Правилника за организацията, реда и функциониране на Областния координационен център за наблюдение и контрол във връзка с въвеждане на еврото Ви уведомяваме за резултатите от провеждания механизъм за наблюдение и контрол, от там докладваха, че за предната седмица са били работени по следните казуси:Комисията за защита на потребителите отчита 131 постъпили жалби и сигнали предимно за нарушения по чл.15, ал.4 от ЗВЕБ.- Две от тях са насочени към Помирителна комисия- 20 са препратени по компетентност към други държавни органи- Като неоснователни са били определени 21- 114 са проверките, извършени по постъпилите сигнали- 179 са изготвените отговори да потребителите, подали жалби- 18 от проверките са завършили с констативен протоколТериториалната дирекция на НАП – Варна, която обхваща областите Шумен, Търговище, Силистра, Добрич, Русе, Разград и Варна, продължава да извършва проверки в т.ч. съвместни с КЗП. Проверяват се обекти в търговската мрежа и в такива, които предоставят услуги на гражданите. За отчетната седмица отново най-много са нарушения по чл.15, ал.4 от ЗВЕБ. Наложените санкции са:- 28 актовете за установяване на административни нарушения,- 14 наказателните постановления, издадени срещу нарушителите,- Общият размер на наложените глоби във всички 7 области, проверявани от ТД НАП – Варна възлиза на 36 139 евро,- Издадено е и едно предупреждение.В ОДБХ – Варна и в ТД Митница Варна не са постъпвали и не са регистрирани сигнали за нарушения по въвеждане на еврото на територията на област Варна.По информация от 12-те общини на област Варна – в общинските администрации, където има упълномощени служители за приемане на жалби и сигнали за нарушения, свързани с приемане на еврото, както и на интернет страниците не са постъпвали сигнали или жалби от граждани.