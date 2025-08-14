ЗАРЕЖДАНЕ...
Внимание! Поставят временен светофар на това кръстовище във Варна
Дейностите по ремонта на пътя се изпълняват по утвърден график, установи проверката днес. Припомняме, че ремонтираният участък е дължина от 3,4 километра от отбивката за местност Карантината до кръстовището с пътя за Боровец. Проектът включва пълна подмяна на водопроводната и канализационната мрежа, изграждане на нови бордюри и тротоари, полагане на асфалтова настилка и пътна маркировка, монтиране на улично осветление, изграждане на кабелни трасета, системи за отводняване и други съпътстващи работи. Обектът се финансира от държавния бюджет чрез програмата на Министерството на финансите за общински проекти. Заради забавяне на плащанията в продължение на седем месеца ремонтът бе временно спрян. В края на юли необходимите средства бяха преведени на изпълнителя и работата на терен беше възобновена. Новия график предвижда завършването на ремонта да приключи до края на месец октомври.
