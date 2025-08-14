След оглед на строително-ремонтните дейности по пътя "Аспарухово“ – "Галата“ бе решено от началото на следващата седмица в района на У-образното кръстовище за местност Карантината (за плажа) да бъде поставена временна светофарна уредба. Мярката ще важи за участъка, разположен на около 250–300 метра след кръстовището, като движението ще се осъществява само в едната лента – в посока кв. "Галата“. Целта е да се осигури по-бързото изграждане на тротоара от лявата страна на пътя, което поискаха и граждани на среща преди седмица в общината.Дейностите по ремонта на пътя се изпълняват по утвърден график, установи проверката днес. Припомняме, че ремонтираният участък е дължина от 3,4 километра от отбивката за местност Карантината до кръстовището с пътя за Боровец. Проектът включва пълна подмяна на водопроводната и канализационната мрежа, изграждане на нови бордюри и тротоари, полагане на асфалтова настилка и пътна маркировка, монтиране на улично осветление, изграждане на кабелни трасета, системи за отводняване и други съпътстващи работи. Обектът се финансира от държавния бюджет чрез програмата на Министерството на финансите за общински проекти. Заради забавяне на плащанията в продължение на седем месеца ремонтът бе временно спрян. В края на юли необходимите средства бяха преведени на изпълнителя и работата на терен беше възобновена. Новия график предвижда завършването на ремонта да приключи до края на месец октомври.