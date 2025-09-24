Сподели close
Днес - 24 октомври, от 10.00 до 12.00 ч. ще бъде извършено премахване по заповед на 2 броя сухи липи, съобщиха от централното варненско кметство "Одесос"

Стволовете, тъй като корони отдавна няма, се намират на на ул. "Петко Каравелов" на кръстовището с ул. "Македония" и на ул. "П. Каравелов" пред №30.

Опасните дървета ще бъдат отстранени от служители на отдел "Дейности по защита на населението" към дирекция УСКОР на община Варна в присъствието на еколози от район "Одесос".

Поставени са информационни съобщения за акцията.

Автомобилите, които възпрепятстват извършването на дейността, ще бъдат принудително отстранени, информираха още от район "Одесос".

Припомняме ви, че в края на март информирахме за паднало дърво, което изглеждаше здраво. То се срути върху кола и за малко да убие човек. Инцидентът тогава стана на метри тези дървета, които ще бъдат премахнати днес на ул. "Петко Каравелов".

Проблемът с дърветата във Варна е огромен. Преди близо 2 месеца ви информирахме и за проверка в Градската градинка (между театъра и часовника), където бяха обследвани общо 137 дървета. Констатирано е, че 32 от тях са в критично състояние – с гнилостни процеси, наличие на дървесни гъби и други признаци на загуба на биологична стабилност, които създават риск за гражданите.