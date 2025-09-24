ЗАРЕЖДАНЕ...
Внимание! Премахват опасни дървета в центъра на Варна
©
Стволовете, тъй като корони отдавна няма, се намират на на ул. "Петко Каравелов" на кръстовището с ул. "Македония" и на ул. "П. Каравелов" пред №30.
Опасните дървета ще бъдат отстранени от служители на отдел "Дейности по защита на населението" към дирекция УСКОР на община Варна в присъствието на еколози от район "Одесос".
Поставени са информационни съобщения за акцията.
Автомобилите, които възпрепятстват извършването на дейността, ще бъдат принудително отстранени, информираха още от район "Одесос".
Припомняме ви, че в края на март информирахме за паднало дърво, което изглеждаше здраво. То се срути върху кола и за малко да убие човек. Инцидентът тогава стана на метри тези дървета, които ще бъдат премахнати днес на ул. "Петко Каравелов".
Проблемът с дърветата във Варна е огромен. Преди близо 2 месеца ви информирахме и за проверка в Градската градинка (между театъра и часовника), където бяха обследвани общо 137 дървета. Констатирано е, че 32 от тях са в критично състояние – с гнилостни процеси, наличие на дървесни гъби и други признаци на загуба на биологична стабилност, които създават риск за гражданите.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Безплатен достъп на граждани до спортно-развлекателни съоръжения и басейни във Варна, вижте кога
19.09
Община Варна ще кандидатства с проект за озеленяване и облагородяване на зоната около Шокъровия канал
17.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Благомир Коцев остава в ареста!
21:12 / 23.09.2025
Очаква се решението по делото срещу кмета Коцев
18:48 / 23.09.2025
Експерт: Туристическият бранш няма проблеми с приемането на еврот...
10:34 / 23.09.2025
Съдът взима окончателно решение за кмета на Варна Благомир Коцев
08:15 / 23.09.2025
Диан Иванов: Не съм уличил кмета на Община Варна Благомир Коцев в...
13:04 / 22.09.2025
Варна отбелязва Деня на независимостта
11:57 / 22.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.