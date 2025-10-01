Във връзка с изграждане на канализационен клон по проект на "ВиК-Варна“ ООД и извършване на строително-монтажни работи с прокопаване на бул. "Осми приморски полк“ в участъка от ул. "Арх. Манол Йорданов“ до ул. "Катя Чукова“, считано от 02.10.2025г. – четвъртък, се въвеждат следните промени в маршрута и обслужването на автобусна линия №31 по направление спирка "ЖП гара“ - спирка "Светкавица“ и по направление спирка "Обръщач Виница“ – спирка "Разклон Виница“:1. Промени на временна линия №31/Светкавица след 09:30ч. на 02.10.2025г.:Делник/ Празник:- Маршрут: спирка "ЖП Гара“ с начален час 05:10 ч. и краен час 21:40 ч. до спирка "Бриз“- интервал 30 минути.- Маршрут: спирка "Бриз“ с начален час 05:10 ч. и краен час 21:40 ч. до спирка "ЖП Гара“- интервал 30 минути.Ще се обслужват всички спирки по маршрута двупосочно. Автобусите по този маршрут ще бъдат обозначени с допълнителни табели "31 - Бриз“.2. Временно се преустановява обслужването на линия № 31/Разклон "Виница“ след 10:30 ч. на 02.10.2025г. Продължава обслужването на маршрута с разписанието на линия №30:- от спирка "Дом майка и дете“ – 06:00, 08:30,12:00, 14:30, 18:00 и 21:00 ч.- от С.О. "Добрева Чешма“ – 06:30, 09:00, 12:30, 15:00, 18:30 и 21:30 ч.При промяна в срока за СМР и предсрочно изпълнение гражданите ще бъдат информирани своевременно за промяна в разписанието, допълват от ОП ТАСРУД.