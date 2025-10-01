ЗАРЕЖДАНЕ...
Внимание! Промени за тези автобуси във Варна от утре
1. Промени на временна линия №31/Светкавица след 09:30ч. на 02.10.2025г.:
Делник/ Празник:
- Маршрут: спирка "ЖП Гара“ с начален час 05:10 ч. и краен час 21:40 ч. до спирка "Бриз“- интервал 30 минути.
- Маршрут: спирка "Бриз“ с начален час 05:10 ч. и краен час 21:40 ч. до спирка "ЖП Гара“- интервал 30 минути.
Ще се обслужват всички спирки по маршрута двупосочно. Автобусите по този маршрут ще бъдат обозначени с допълнителни табели "31 - Бриз“.
2. Временно се преустановява обслужването на линия № 31/Разклон "Виница“ след 10:30 ч. на 02.10.2025г. Продължава обслужването на маршрута с разписанието на линия №30:
- от спирка "Дом майка и дете“ – 06:00, 08:30,12:00, 14:30, 18:00 и 21:00 ч.
- от С.О. "Добрева Чешма“ – 06:30, 09:00, 12:30, 15:00, 18:30 и 21:30 ч.
При промяна в срока за СМР и предсрочно изпълнение гражданите ще бъдат информирани своевременно за промяна в разписанието, допълват от ОП ТАСРУД.
