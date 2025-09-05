ЗАРЕЖДАНЕ...
Внимание! Променят маршрута на редица автобусни линии във Варна
От общинската фирма "Градски транспорт“ съобщиха за следните промени:
1. Линия 31А – на кръстовището на бул. "Осми Приморски полк“ с бул. "Цар Освободител“ ще завива надясно към бул. "Княз Борис I“.
2. Линии 118 и 118А – на кръстовището с пл. "Съединение“ ще продължават по бул. "Цар Освободител“ и ще завиват наляво по бул. "Княз Борис I“.
3. Линии 14, 17А, 39, 118 и 118А – ще се движат до и от спирка "Пикадили парк“. Няма да обслужват спирки "Карин дом“ и обръщач "Почивка“.
4. Линия 148 – ще се обслужва до и от спирка "Явор“.
5. Линия 209 – ще се движи до спирка "Бриз“ (обръщач на линия 12). Няма да обслужва спирките от "Стадиона“ до "Почивка“ в двете посоки.
6. Линия 209 Бърз – след спирка "Струга“ ще продължава по бул. "Цар Освободител“ и ще завива наляво по бул. "Княз Борис I“. Няма да обслужва спирки "ХЕИ“, "Дубровник“, "Базар Левски“, "Спортист“ и "Средношколска“.
Автобусите ще обслужват спирките по променените трасета двупосочно.
Всички автобуси, които изчакват на спирки ще тръгват + 5 минути от началният час на обръщач "Почивка“, посочват още от общинското дружество.
Петков: Децата на Коцев трябва да гледат как баща им го хапят дър...
19:16 / 02.09.2025
19:16 / 02.09.2025
Близки и приятели почетоха паметта на загиналия в катастрофа във ...
23:00 / 30.08.2025
23:00 / 30.08.2025
Фестивал на хвърчилата и тази година във Варна
13:32 / 30.08.2025
13:32 / 30.08.2025
Един квартал във Варна остава без вода
11:11 / 30.08.2025
11:11 / 30.08.2025
Гигантски африкански охлюви се появиха във Варна
11:04 / 30.08.2025
11:04 / 30.08.2025
