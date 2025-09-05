На 7 септември (неделя) Варна ще бъде домакин на автомобилното шоу "Супер Рали Варна 2025“, което налага временна организация на движението в града. От 07:00 до 17:00 ч. ще бъде преустановено преминаването на автомобили по бул. "Васил Левски“ в отсечката от кръстовището с бул. "Осми Приморски полк“ до кръстовището с бул. "Княз Борис I“. Ограничението важи и за превозните средства на градския транспорт. При възникване на необходимост, организаторът е задължен да осигури маршрут за движение на автомобили със специален режим на движение. Промяната в организацията на движение ще бъде осигурена от ОД на МВР – Варна.– на кръстовището на бул. "Осми Приморски полк“ с бул. "Цар Освободител“ ще завива надясно към бул. "Княз Борис I“.– на кръстовището с пл. "Съединение“ ще продължават по бул. "Цар Освободител“ и ще завиват наляво по бул. "Княз Борис I“.– ще се движат до и от спирка "Пикадили парк“. Няма да обслужват спирки "Карин дом“ и обръщач "Почивка“.– ще се обслужва до и от спирка "Явор“.– ще се движи до спирка "Бриз“ (обръщач на линия 12). Няма да обслужва спирките от "Стадиона“ до "Почивка“ в двете посоки.– след спирка "Струга“ ще продължава по бул. "Цар Освободител“ и ще завива наляво по бул. "Княз Борис I“. Няма да обслужва спирки "ХЕИ“, "Дубровник“, "Базар Левски“, "Спортист“ и "Средношколска“.Всички автобуси, които изчакват на спирки ще тръгват + 5 минути от началният час на обръщач "Почивка“, посочват още от общинското дружество.