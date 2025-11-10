За неработеща светофарна уредба, сигнализираха варненци. Тя се намира на кръстовището на булевардите "8-ми Приморски полк“ и "Чаталджа“ в посока сградата на НАП.Хората предупреждават всички шофьори да бъдат изключително внимателни, при преминаването на този пътен участък в морския град.Проблемът предимно е за шофьора на първата кола, тъй като той вижда единствено светофара след кръстовището, а не светлините преди него. Така той ще забави своето потегляне, а така изнервя водачите след него, които започват да натискат клаксоните.За светофарните уредби отговаря ОП "Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното движение“ (ОП ТАСРУД). Общинското предприятие се грижи и за организацията, координацията, контрола и отчета на изпълнение на транспортната задача в системата на автобусния и тролейбусния транспорт на община Варна, както и за продажбата на превозни документи от автоматизираната билетна система.