Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви за днес жълт код за силен вятър в няколко области на страната - Жълтият код се отнася за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Русе, Разград, Силистра, Добрич, Велико Търново, Търговище, Шумен и Варна.

Времето в страната

Днес ще бъде слънчево. Ще духа умерен, а около и след обяд в Дунавската равнина, Добруджа и Лудогорието и силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 23° и 28°, за София - около 23°. Това съобщават от НИМХ, предава ФОКУС.

В планините ще пече слънце, в следобедните часове продружено от незначителна купеста облачност. Ще духа силен и бурен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра – около 8°.

По Черномориeто ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, вечерта по северното крайбрежие умерен и силен от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°. Температурата на морската вода е 10°-12° по северното крайбрежие и 13°-14° по южното. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.