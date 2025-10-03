Сподели close
Затвориха важен участък във Варна, видя репортер на Varna24.bg. Това е бул. "Цар Освободител“ от кръстовището на Икономическия университет в посока Летния театър.

Патрулката спря в 17:20 часа, като не допуска нито автомобили, нито колите на Градския транспорт.

Причината е запушени шахти в района на подлеза на ФК по бул. "Приморски“, обясниха от пресцентъра на полицията.