До 17 ч. днес е ограничено движението по път I-2 Разград - Варна в района на Шумен /км 118/ и по етапната връзка към АМ "Хемус" поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Това съобщиха тази сутрин от Агенция "Пътна инфраструктура“ /АПИ/.Трафикът в посока София се осъщствява по път I-7 – път I-2 - пътен възел "Белокопитово" на АМ Хемус. Шофьорите, които се движат в посока Варна се отклоняват по път I-7 – общински път през индустриалната зона - път I-2 до пътен възел "Каспичан" на АМ "Хемус".Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".