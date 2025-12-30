Сподели close
"Аз сам търсех информация, имах опасения, че случаят ще бъде потулен. До ден-днешен няма официално изявление от Окръжна прокуратура град Варна", каза пред Varna24.bg Петър Станев, внук на една от загиналите жени в тежката катастрофа на Колхозния пазар във Варна. Припомняме, че инцидентът стана на 22 декември.

"Всичко, което съм събрал като материали е чрез мои познати, приятели, доброжелатели, които искат да ми помогнат.", каза още Станев. По думите му прокуратурата в град Варна не е безпристрастна и до момента е показала много пропуски, затова той ще води борба делото за катастрофата, при която загина баба му да се води в София, а не във Варна. 

"Един двоен убиец бе пуснат на свобода. Не бе взета мярка, нито бе дадена информация", каза още Станев.

Младият мъж обяви, че на 5 януари ще се проведе мирно шествие, което ще започне от сградата на Окръжен съд във Варна в 18 часа и ще завърши в 19 часа на мястото на инцидента. 

'Това не е просто протест. Това е вик за справедливост. Това е болката на родители, деца и близки. Това е гласът на всички, които утре могат да бъдат следващите. Ще се борим до край. Елате, за да бъдем гласа на тези, които вече не могат да говорят.", казва още Станев.