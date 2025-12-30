Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Петър Станев организира протест във Варна и искане за справедливост за двете жени, които бяха пометени на тротоар на Колхозния пазар дни преди Коледа.

Младият мъж е внук на загиналата 79-годишна жена. В социалните мрежи той обяви, че на 5 януари ще се проведе мирно шествие, което ще започне от сградата на Окръжен съд във Варна в 18 часа и ще завърши в 19 часа на мястото на инцидента.

"Това не е просто протест. Това е вик за справедливост. Това е болката на родители, деца и близки. Това е гласът на всички, които утре могат да бъдат следващите. Ще се борим до край. Елате, за да бъдем гласа на тези, които вече не могат да говорят.", казва още Станев.