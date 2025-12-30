бяха пометени на тротоар на Колхозния пазар дни преди Коледа.
Младият мъж е внук на загиналата 79-годишна жена. В социалните мрежи той обяви, че на 5 януари ще се проведе мирно шествие, което ще започне от сградата на Окръжен съд във Варна в 18 часа и ще завърши в 19 часа на мястото на инцидента.
"Това не е просто протест. Това е вик за справедливост. Това е болката на родители, деца и близки. Това е гласът на всички, които утре могат да бъдат следващите. Ще се борим до край. Елате, за да бъдем гласа на тези, които вече не могат да говорят.", казва още Станев.
Внукът на една от жертвите в мелето на Колхозен пазар: Само "Бог да прости загиналите" не стига
