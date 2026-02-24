Водещ детски онкохематолог ще консултира безплатно във Варна
Събитието ще се проведе на 6 март във Варна, като на място ще присъства преводач на български език. Консултациите са подходящи за:
- онкологични заболявания в детска възраст, включително солидни тумори;
- хематологични заболявания при деца, включително левкемии и лимфоми;
- се интересуват от съвременни терапии като CAR-T клетъчна терапия;
- обсъждане на възможности за костно-мозъчна трансплантация;
- оценка на проведено лечение;
- нужда от второ международно мнение.
Доц. д-р Корай Ялчън е детски онкохематолог с международен опит и активна клинична и научна дейност в областта на трансплантацията на стволови клетки и иновативните имунотерапии. Обучаван е в престижни медицински институции, включително в университета "Гьоте“ в Германия, а към момента е част от екипа по детска хематология и онкология в Acibadem Hospital.
Той е участвал в над 800 трансплантационни процедури и работи активно с пациенти със сложни и редки заболявания. Професионалният му фокус включва съвременни методи на лечение като костно-мозъчни трансплантации и CAR-T клетъчна терапия – иновативен подход, при който модифицирани имунни клетки се използват за целенасочена борба с раковите клетки.
Как да се включите
Участието в консултациите изисква предварително записване и изпращане на медицинска документация към екипа на Brenner Group. Местата са ограничени, с цел осигуряване на достатъчно време и индивидуално внимание за всяко семейство.
Телефон за записване и информация: +359 897 824 041
