Водещ турски специалист по репродуктивно здраве ще консултира безплатно пациенти във Варна
Безплатни експертни консултации за двойки с репродуктивни проблеми
Събитието ще се проведе в гр. Варна, като на място ще присъства преводач на български език. Консултациите са подходящи за пациенти, които:
- се опитват да заченат повече от 12 месеца без успех;
- имат диагноза синдром на поликистозни яйчници или ендометриоза;
- са преминали през неуспешни инвитро процедури;
- имат намален яйчников резерв и/или влошени показатели на спермограмата;
- търсят второ мнение или информация за възможностите за лечение в Турция.
За проф. д-р Йигит Чакъроглу
Проф. д-р Йигит Чакъроглу е професор по акушерство и гинекология с над 13 години клиничен опит в лечението на репродуктивни проблеми. Преминал е специализирано обучение по инвитро и репродуктивна медицина в САЩ и в момента работи в Koç University Hospital IVF and Women’s Health Center – една от водещите болници в Турция. Автор е на над 100 научни публикации и носител на наградата "Лекар на годината“, присъдена от Министерството на здравеопазването на Турция.
Как да се включите
Участието в консултациите изисква предварително записване и изпращане на медицинска документация към екипа на Brenner Group. Местата са ограничени, с цел осигуряване на индивидуален подход и задълбочена експертна оценка на случая на всеки пациент.
Телефон за записване и информация: +359 897 824 041
Варненската писателка Анна Палазова с престижна номинация за най-добра фантастична книга на годината
