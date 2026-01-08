Проф. д-р Йигит Чакъроглу – изтъкнат специалист по акушерство, гинекология и репродуктивна медицина, ще гостува във Варна на 17 януари 2026 г. по покана на център за медицинско посредничество Brenner Group. В рамките на визитата си, професорът ще провежда безплатни индивидуални консултации с български пациенти, които срещат затруднения по пътя към родителството.Безплатни експертни консултации за двойки с репродуктивни проблемиСъбитието ще се проведе в гр. Варна, като на място ще присъства преводач на български език. Консултациите са подходящи за пациенти, които:- се опитват да заченат повече от 12 месеца без успех;- имат диагноза синдром на поликистозни яйчници или ендометриоза;- са преминали през неуспешни инвитро процедури;- имат намален яйчников резерв и/или влошени показатели на спермограмата;- търсят второ мнение или информация за възможностите за лечение в Турция.Проф. д-р Йигит Чакъроглу е професор по акушерство и гинекология с над 13 години клиничен опит в лечението на репродуктивни проблеми. Преминал е специализирано обучение по инвитро и репродуктивна медицина в САЩ и в момента работи в Koç University Hospital IVF and Women’s Health Center – една от водещите болници в Турция. Автор е на над 100 научни публикации и носител на наградата "Лекар на годината“, присъдена от Министерството на здравеопазването на Турция.Участието в консултациите изисква предварително записване и изпращане на медицинска документация към екипа на Brenner Group. Местата са ограничени, с цел осигуряване на индивидуален подход и задълбочена експертна оценка на случая на всеки пациент.Телефон за записване и информация: +359 897 824 041