Всяка година на Архангелова (мъжка) задушница Българската армия провежда военни ритуали в памет на загиналите във войните български вòини.На този ден изразяваме своето преклонение пред паметта на героите и почитаме храброто българско войнство, което народът винаги, в мир и в бран, е уважавал и към което продължава да изразява своите чувства на признателност за достойната служба на Родината.На 1 ноември на Старите гробища във Варна – пред "Паметникът на загиналите офицери, подофицери и войници във войните 1912-1918 г.", ще се проведе ритуал, свещеници ще отслужат панихида, след което ще бъдат поднесени венци и цветя.