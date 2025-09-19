Днес, 19 септември 2025 г., завърши водолазното учение на Военноморските сили на Република България с международно участие "ТРИТОН 2025".Във Военноморска база – Варна беше проведен заключителният разбор. Отчетено беше успешното планиране и провеждане на учението, както и изпълнението на всички поставени цели.В продължение на няколко дни екипите водолази от участващите държави тренираха съвместно изпълнението на специфични задачи. Реалистичната обстановка и внимателно подбраните райони създадоха подходящи условия за усъвършенстване на знанията и уменията на участващите водолазни екипи по прилагане на процедурите и стандартите на НАТО, при провеждане на водолазна дейност и извършване на взривни дейности под вода. Това допринесе и за повишаването на оперативната съвместимост на участниците по противодействие на минната заплаха на море.Набелязани бяха мероприятия за подобряване на процеса на планиране и провеждане на следващото учение през 2026 година.