Зрелищно антитерористично учение на всички структури на полицията се провежда в района на Морската гара във Варна. Участват и специалните части на Военноморските сили, съобщи BTV.

Сценарият включва заложническа криза, при която четирима въоръжени терористи държат 30 граждани в сградата на Морската гара. Исканията им са откуп от 3 милиона евро, самолет на Летище Варна и освобождаването на двама затворници.

От полицията посочват, че хората, изпълняващи ролята на терористи, са имали свобода на действие, за да бъде учението максимално реалистично.

В учението участват над 150 души от различни институции.

"Целта е да синхронизираме нашите действия, връзките помежду си и след това да отчетем дали имаме някакви грешки“, казва старши комисар Цветан Пировски, директор на ОДМВР – Варна.